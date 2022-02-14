Цены на видеокарты начали резко снижаться

Главное: Цены на видеокарты падают. Причина – увеличение предложения на рынке.

Детали: В Европе начали снижаться цены на видеокарты. Об этом сообщает портал 3DCenter.

Причиной этого называют рост предложений на рынке.

Отмечается, что падение стоимости фиксируется с середины января.

Информируется, что на некоторые модели за три недели стоимость обвалилась на 20%.

В публикации сказано: «Реальная цена на продукцию Nvidia и AMD остается выше рекомендованной, но наценка в среднем составляет примерно 50%. В конце прошлого года розница в европейских странах предлагала видеокарты на 70% дороже».

Стало известно, что наименьшая наценка (17%) на видеокарту Radeon RX 6500 XT.

Сообщается, что производители наращивают поставки видеокарт в продажу, что происходит на фоне снижения стоимости Ethereum: популярной криптовалюты, в майнинге которой используются видеоускорители.

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