Французы не обнаружили признаков эскалации ситуации в Украине

Главное: Власти Франции решила отнестись к информации о неминуемом вторжении в Украину с осторожностью и спокойствием.

Детали: Франция интерпретируют присутствие российских войск у границ Украины отлично от США. Как сообщает Figaro со ссылкой на дипломатический источник в Елисейском дворце, французские власти приняли решение вести себя более осторожно на фоне заявлений Белого дома о неминуемом вторжении России.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — объяснил источник издания, добавив, что президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах в Москве 7 февраля встретился с «более жестким» российским коллегой Владимиром Путиным, если сравнивать встречу лидеров в форте Брегансон в 2019 г.

Также стало известно, что в течение многочасовой беседы Путин не раз упоминал «тот период, когда в НАТО еще не входили Польша, Венгрия и Чехия, в 1997 году».

В тему: На прошлой неделе Госсекретарь Энтони Блинкен объявил об усилении российской группировки войск на границах с Украиной и призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.

С аналогичным призывом выступил президент США Джо Байден.