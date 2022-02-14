Лукашенко рассказал, готов ли он атаковать Украину

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил вероятность нападения на Украину. Он назвал такие слухи брехней.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко резко оценил слухи о возможном нападении на Украину. Его слова цитирует пресс-служба.

Политик сообщил: «Эта брехня по поводу того, что я готов напасть на Украину. Слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается».

Говоря о возможной российской агрессии, он отметил: «Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ – это артподготовка современной войны».

Лидер страны добавил: «Как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война».

В тему: Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины.