Украинцев заверили, что коронавирус пошел на спад

Главное: Темпы коронавируса начали снижаться. Произошло это в Украине на неделю раньше, чем прогнозировалось.

Детали: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о снижении темпов коронавируса. Отмечается, что это произошло на неделю раньше, чем прогнозировали в ведомстве.

Во время брифинга чиновник сообщил: «После четырех недель стремительного роста количества новых случаев коронавируса, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации».

Он отметил: «Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад».

Отмечается, что за прошлую неделю зарегистрировали 235 256 случаев заразы, что на 7,6 тысяч случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме этого информируется, что в больницы за прошедший период госпитализированы 24 575 больных – это на тысячу меньше чем на прошлой неделе.

Подчеркивается, что признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали прогнозы.

В министерстве также говорят, что с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов. Наибольшее снижение показателя отмечалось в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях, где это происходит вторую неделю подряд.

Министр обратил внимание, что за неделю больше всего выросло количество новых случаев на территории Киева (+51%).

Резюмируется, что летальность заразы снизилась в три раза по сравнению с Дельта-волной, и вдвое, по сравнению со средним значением в 2020 году.

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