Гривна обвалилась на межбанке на фоне слухов о войне с Россией

Главное: Гривна резко упала на межбанке. Все происходит на фоне слухов вторжения России.
Детали: В понедельник, 14 февраля, на открытии межбанковском валютном рынке курс украинской гривны рухнул на фоне слухов о грядущем вторжении России. Появились свежие котировки.
Так, американский доллар подорожал сразу на шестьдесят шесть копеек – до 28,72 гривен.
При этом евро вырос на шестьдесят одну копейку – до 32,56 гривен.
Напомним, что гривна начала неделю с очередного проседания курса.
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