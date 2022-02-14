Гривна обвалилась на межбанке на фоне слухов о войне с Россией

Главное: Гривна резко упала на межбанке. Все происходит на фоне слухов вторжения России.

Детали: В понедельник, 14 февраля, на открытии межбанковском валютном рынке курс украинской гривны рухнул на фоне слухов о грядущем вторжении России. Появились свежие котировки.

Так, американский доллар подорожал сразу на шестьдесят шесть копеек – до 28,72 гривен.

При этом евро вырос на шестьдесят одну копейку – до 32,56 гривен.

Напомним, что гривна начала неделю с очередного проседания курса.

В тему: Украинские олигархи массово покидают Украину.