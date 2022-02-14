В Одесской области пьяный водитель сбил молодую девушку с крошечным ребенком

Главное: В Одесской области произошло резонансное ДТП. Пьяный водитель сбил 18-летнюю девушку с маленьким ребенком.

Детали: Вечером минувшего воскресенья, 13 февраля, в селе Нерубайское Одесской области произошло резонансное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут пьяный водитель (местный житель) на внедорожнике сбил 18-летнюю девушку, которая катила по обочине коляску с полуторамесячной дочкой.

Мать и ребенка госпитализировали.

Сейчас продолжается следствие.

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