Олимпиада-2022: Итоги девятого дня

Главное: В девятый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось семь комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 13 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли семь комплектов медалей в пяти видах спорта.

Горные лыжи

Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария);

2. Жан Краньец (Словения);

3. Матье Фавр (Франция).

Лыжные гонки

Эстафета, мужчины

1. ОКР (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов);

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо);

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика).

Биатлон

Гонка преследования, женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия);

2. Эльвира Оберг (Швеция);

3. Тириль Экхофф (Норвегия).

Гонка преследования, мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция);

2. Тарьей Бо (Норвегия);

3. Эдуард Латыпов (ОКР).

Шорт-трек

Эстафета, женщины

1. Нидерланды;

2. Южная Корея;

3. Китай.

500 м, мужчины

1. Шаоан Лю (Венгрия);

2. Константин Ивлиев (ОКР);

3. Стивен Дюбуа (Канада).

Конькобежный спорт

500 м, женщины

1. Эрин Джексон (США);

2. Михо Такаги (Япония);

3. Ангелина Голикова (ОКР).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: итоги восьмого дня.