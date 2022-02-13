Олимпиада-2022: Итоги девятого дня

Главное: В девятый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось семь комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.
Детали: Сегодня, 13 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли семь комплектов медалей в пяти видах спорта.
Горные лыжи
Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария);
2. Жан Краньец (Словения);
3. Матье Фавр (Франция).
Лыжные гонки
Эстафета, мужчины
1. ОКР (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов);
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо);
3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика).
Биатлон
Гонка преследования, женщины
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия);
2. Эльвира Оберг (Швеция);
3. Тириль Экхофф (Норвегия).
Гонка преследования, мужчины
1. Кентен Фийон-Майе (Франция);
2. Тарьей Бо (Норвегия);
3. Эдуард Латыпов (ОКР).
Шорт-трек
Эстафета, женщины
1. Нидерланды;
2. Южная Корея;
3. Китай.
500 м, мужчины
1. Шаоан Лю (Венгрия);
2. Константин Ивлиев (ОКР);
3. Стивен Дюбуа (Канада).
Конькобежный спорт
500 м, женщины
1. Эрин Джексон (США);
2. Михо Такаги (Япония);
3. Ангелина Голикова (ОКР).
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: итоги восьмого дня.