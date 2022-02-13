Управделами УПЦ рассказал о том, что важно уделять больше времени родным, а не новостям из СМИ

Главное: Люди ежедневно потребляет информацию, но, при этом, всё меньше и меньше интересуются жизнью своих близких.

«Нашей эпохе характерно особое развитие технологий, связанных с человеческой коммуникацией. Все уже привыкли к тому, что практически мгновенно можно связаться с человеком с другого конца Земли. Казалось бы, общение между людьми должно выйти на новый уровень — стать глубже, твёрже, ближе. Но, как показывает практика, больше растёт поверхностная коммуникация с внешним миром, очень часто в ущерб общению с самыми близкими людьми», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что масса людей ежедневно потребляет информацию — «скандалы, интриги, расследования...», но, при этом, люди всё меньше и меньше интересуются жизнью своих близких.

«Много ли сейчас людей знают имена своих прабабушек и прадедушек? Многие ли интересуются у пожилых родственников, как звали по имени-отчеству того или иного предка? А ведь когда старики уйдут, трудно будет получить такую информацию», — добавил он.

И выходит, что семейные и любовные перипетии всяческих знаменитостей люди знают, а историю собственных семей — нет, констатировал архиерей.

«Грустно, что родные по крови люди отдаляются друг от друга, что отдаляются и от своих умерших родных (ведь для христианина у Господа все живы). И ради чего? Ради потребления ежедневной информации, которая не даёт пищу ни уму, ни душе. Либо мы бездумные механизмы, исторгающие звуки, и к речам не нужно прислушиваться, либо мы сознательные христиане, которые „цедят“ свои слова, чтобы никакая „гниль“ не вышла из уст», — считает управделами УПЦ

В завершении митрополит Антоний отметил, что эти обычные признаки времени вовсе не безобидны, а являются «привычными грехами», которые нужно выявлять и искоренять, потому что они уводят от истины и погружают душу во тьму.