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Новости > Священник УПЦ рассказал, откуда у Церкви деньги на милосердие

Священник УПЦ рассказал, откуда у Церкви деньги на милосердие

Александра Кудрявцева
13.02.22 20:15
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Священник УПЦ рассказал, откуда у Церкви деньги на милосердие
Главное: В УПЦ поступают перечисления из епархий, храмов, от священников, которые собирают пожертвования, а также от неравнодушных людей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.
 
«В Синодальный отдел поступают перечисления из епархий, храмов, а также священники собирают пожертвования и передают какую-то часть», — пояснил отец Сергий.
 
 
Священник отметил, что отдел также обращается за помощью к неравнодушным людям. «Потому что, на самом деле, всем помочь на сегодняшний день очень тяжело. Финансирование происходит, и это наше общее литургическое дело», — добавил он.
 
«Когда каждый христианин для себя посчитает нужным поучаствовать в нуждах других, то он делает перечисления», — подчеркнул глава Синодального отдела УПЦ, и добавил, что «обычно отдел делает объявления, что собираются средства».
 
В завершении протоиерей Сергий Экшиян выразил благодарность всем неравнодушным людям, кто поддерживает Церковь. «Благодаря даже каким-то не большим пожертвованиям можно действительно многим помочь», — заключил священник.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, какими свойствами обладает святая вода.
 

Тэги: благотворительность, УПЦ

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