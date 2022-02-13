Гончаренко врёт о закрытии «неба» над Украиной, пока его шеф Порошенко вывозит из страны деньги и семью, — блогер

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал неподтверждённую информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной. В то же время руководитель партии Пётр Порошенко пытается вывезти из страны семью и наличную валюту, написал в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

«В то время как по слухам, его шеф Пётр Алексеевич вывозит автобусы налички и семью за границу, в своих соцсетях Лёша опубликовал панический пост о том, что с 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине будет приостановлено. Из-за того, что якобы страховые компании отзывают страховки находящихся в лизинге самолетов в воздушном пространстве Украины. Естественно, никакой другой информации об этом нигде нет», — отметил Шнайдер.

При этом в Мининфраструктуры оперативно отреагировали и заявили, что воздушное пространство остается открытым, а правительство предоставит государственные и финансовые гарантии авиаперевозчикам, которые не смогут летать в Украину.

«То есть, ситуация абсолютно под контролем. Но СМИ уже подхватили вброс Леши. Такие действия, направленные на дезинформацию общества, иначе как деструктивными не назовешь. И этот Гончаренко изображает из себя патриота — но на кого он работает на самом деле, ещё большой вопрос», — заметил блогер.

По информации Шнайдера, параллельно Пётр Порошенко пытается вывезти из страны семью и деньги на инкассаторских автобусах банка ПУМБ, предоставленных Ринатом Ахметовым.

«В свете последних событий все более очевидно, что „патриоты“ из „Евросолидарности“, по типу Гончаренко и Порошенко, работают не в интересах государства, а сугубо в личных интересах», — констатировал блогер.