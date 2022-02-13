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Новости > Предстоятель УПЦ освятил в столице новый храм в честь преподобного Серафима Саровского

Предстоятель УПЦ освятил в столице новый храм в честь преподобного Серафима Саровского

Александра Кудрявцева
13.02.22 17:20
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Предстоятель УПЦ освятил в столице новый храм в честь преподобного Серафима Саровского
Главное: В Киеве, на территории храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь преподобного Серафима Саровского.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, великий чин освящения нижнего храма совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
«Храм — это место, где человек приходит для разговора с Богом, где он получает прощение от Бога грехов, и где получает от Бога ту благодатную силу, которая необходима человеку для его достойной земной жизни», — сказал Предстоятель УПЦ.
 
Секретарь Киевской Митрополии по Киеву — настоятель храма протоиерей Виктор Иващук отметил, что преподобный Серафим Саровский тесно связан с Киевом.
 
«Преподобный начинал свой духовный путь и духовное развитие именно с того, что пришел в Киев поклониться мощам Преподобных Печерских, и взять благословение киевских старцев, как ему быть дальше. Поэтому, можно твердо говорить, что Киев сыграл для него решающую роль», — рассказал отец Виктор.
 
После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.
 
За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.
 
Предстоятель УПЦ поздравил прихожан храмового комплекса с освящением нового храма, а настоятеля протоиерея Виктора Иващука — с тезоименитством и Днем рождения.
 
В тему: В Киеве Предстоятель УПЦ освятил храм в честь ученика апостола Павла.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий, Новый храм

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