Предстоятель УПЦ освятил в столице новый храм в честь преподобного Серафима Саровского

Главное: В Киеве, на территории храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь преподобного Серафима Саровского.

«Храм — это место, где человек приходит для разговора с Богом, где он получает прощение от Бога грехов, и где получает от Бога ту благодатную силу, которая необходима человеку для его достойной земной жизни», — сказал Предстоятель УПЦ

Секретарь Киевской Митрополии по Киеву — настоятель храма протоиерей Виктор Иващук отметил, что преподобный Серафим Саровский тесно связан с Киевом.

«Преподобный начинал свой духовный путь и духовное развитие именно с того, что пришел в Киев поклониться мощам Преподобных Печерских, и взять благословение киевских старцев, как ему быть дальше. Поэтому, можно твердо говорить, что Киев сыграл для него решающую роль», — рассказал отец Виктор.

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

Предстоятель УПЦ поздравил прихожан храмового комплекса с освящением нового храма, а настоятеля протоиерея Виктора Иващука — с тезоименитством и Днем рождения.