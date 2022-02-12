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Новости > Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер

Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер

Автор: «Фраза»
12.02.22 18:52
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Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер

Лидер Европейской солидарности, пятый президент Украины Петр Порошенко срочно вывозит из страны валюту и эвакуирует семью. Такую информацию предоставил блогер Юрий Гаврилечко.

«Петр Алексеевич в срочном порядке вывозит свою семью и наличную валюту за границу. Причем не просто так... очевидно, вспомнив „боевое прошлое“, для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора», — отметил блогер.

По его информации, помешать планам бывшего президента удалось усилиями СБУ и ОП.

«Когда СБУ доложило об этом в Офис президента — и аренда была заблокирована. Хотя замглавы ОП Андрей Смирнов все же успел получить выговор за то, что заранее не предусмотрел такой шаг со стороны 5го президента», — рассказывает Гаврилечко.

Но на помощь Порошенко, как пишет блогер, пришел Ринат Ахметов. Именно он согласился предоставить экс-президенту четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ.

«Кроме того, не исключено, что Пётр Алексеевич „ведёт переговоры“ с отечественными спецами по „регулируемому переходу кордонов обходным путем“ о предоставлении его кортежу „зелёного коридора“ на границе», — добавил Гаврилечко в сообщении.

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