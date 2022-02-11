Коронавирус в Украине: 41 229 заболевших и 236 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 41 229 людей. Умерли 236 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Цифры на пятницу, 11 февраля, публикует министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 41 229 случаев заразы. Госпитализировали 3 936 человек, а выздоровели 20 850 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 78 229, методом ИФА – 6 427, экспресс-тестами – 69 941.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (4 104), а также Львовской (2 951) и Днепропетровской (2 418) областях.

Умерли 236 людей. За все время скончались 102 403 больных.

С начала пандемии заболели 4 462 970 людей, выздоровели 3 750 826 человек.

В тему: Ученые рассказали о рисках для сердца после коронавируса.