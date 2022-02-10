В 2021 г Украина, кроме себя, прокормила еще 400 млн человек

Главное: Министерство аграрной политики подсчитало, сколько людей прокормила Украина в 2021 году. По данным министра Романа Лещенко, к концу десятилетия эта цифра может вырасти до 1 млрд человек.

Детали: Вклад Украины в мировой продовольственный рынок 2021 г эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая населения Украины. Как сообщил министр аграрной политики Украины Роман Лещенко на своем канале в Telegram, до 2030 г планируют обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира.

«Мы все увереннее претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. 20 лет назад Украина „кормила“ только 40 млн человек в мире. Сегодня же вклад Украины эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая нашего населения», — написал он, добавив, что сельское хозяйство показало самый высокий прирост производства в 2021 г — 14,4%.

«По итогам года на сельхозпредприятиях производство увеличилось на 19,2%. В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики — более 10%. На агропродовольственную продукцию также приходится наибольший процент в общем экспорте Украины — около 41% в год», — добавил Лещенко.

В тему: В начале февраля 2022 года рост цен на продовольствие в мир достиг максимума с апреля 2011 года.