Названы самые высокооплачиваемые персонажи мирового шоу-бизнеса

Главное: Озвучен список самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса. Его возглавил режиссер Питер Джексон.

Детали: Издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых деятелей шоу-бизнеса мира на 2022-й год. Его возглавил режиссер Питер Джексон.

Создатель «Властелина колец» и «Хоббита» заработал 580 миллионов долларов.

Информируется, что минувшей осенью он продал большую часть своей студии визуальных эффектов Weta Digital компании по разработке программного обеспечения для видеоигр Unity за 1,6 миллиарда долларов.

Второе место (435 миллионов долларов) занимает певец Брюс Спрингстин, который в 2021-м году продал права на все свои песни звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment.

Третью позицию занимает рэпер Jay-Z (340 миллионов долларов): он продал часть акций в музыкальном сервисе Tidal и бренде производителя шампанского Armand de Brignac.

Также в десятку входят актер Дуэйн Джонсон (270 миллионов долларов), рэпер Канье Уэст (235 миллионов долларов), создатели мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер (210 миллионов долларов), музыкант Пол Саймон (200 миллионов долларов), актер и продюсер Тайлер Перри (165 миллионов долларов), лидер группы One Republic Райан Теддер (160 миллионов долларов) и музыкант Боб Дилан (130 миллионов долларов).

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