Король Испании и королева Дании одновременно заразились коронавирусом. Совпадение?

Главное: Королева Дании Маргрете II и король Испании Филипп VI заразились коронавирусом практически одновременно.

Детали: 9 февраля королева Дании Маргрете II получила положительный тест на COVID-19, который она сдала накануне. Как сообщается на официальном сайте королевского двора, заболевание протекает в легкой форме, и сейчас королева находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге на самоизоляции.

В целях лечения она следует всем рекомендациям национального Минздрава.

Сегодня же о заражении коронавирусом короля Филиппа VI сообщил Королевский двор Испании. Как указывается на официальном сайте, соответствующий тест был сделан после того, как ночью у него проявились некоторые первичные симптомы ковида.

Сейчас общее состояние короля оценивается как хорошее, он продолжит работу из своей резиденции.

В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней.

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