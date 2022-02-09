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Новости > Обычная магнитная буря стоила Маску четырех десятков спутников

Обычная магнитная буря стоила Маску четырех десятков спутников

Агата Кловская
09.02.22 16:38
406
Обычная магнитная буря стоила Маску четырех десятков спутников

Главное: 49 спутников Starlink, запущенных 3 февраля, отметили значительное влияние геомагнитной бури. До 40 спутников не смогли выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты.

Детали: В результате геомагнитной бури в нижних слоях атмосферы около 40 спутников Starlink компании SpaceX вышли из строя. Как сообщает пресс-служба компании, такие бури вызывают нагрев атмосферы и увеличение плотности на высотах, где происходит начальное развертывание спутников.

Бортовой GPS предполагает, что скорость наращивания и интенсивность шторма привели к увеличению сопротивления атмосферы на 50%, чем во время предыдущих запусков. Команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, чтобы минимизировать сопротивление, однако увеличение сопротивления помешало им выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты.

Таким образом, «40 спутников скоро опять войдут или уже вошли в атмосферу Земли».

При этом, как подчеркивается, вышедшие из строя аппараты не создают риска столкновения с другими спутниками и полностью сгорят при входе в атмосферу. То есть орбитальный мусор не образуется.

Справка: В рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует до 2024 г вывести на низкие орбиты 4400 спутников Microsat традиционных Ka- and Ku- диапазонов, а также 7500 спутников малоиспользуемого V-диапазона. Они будут связаны высокоскоростным лазерным даталинком, а формирование радиолуча на приемник будет производиться по принципу фазированной антенной решетки.

Все это должно обеспечить раздачу интернета со скоростью 1 гигабит в секунду (соответствует стандарту 5G) по всему миру независимо от местонахождения абонента.

При этом стоимость абонентского оборудования должна остаться в пределах $200.

В тему: В конце 2021 года власти Китая обвинили спутниковую систему Илона Маска Starlink, созданную для трансляции интернета по всей Земле, в угрозе китайской космической станции. По их данным, соответствующие «сближения» были зафиксированы дважды за последний год.

Тэги: атмосфера, магнитная буря, Илон Маск, SpaceX, Starlink

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