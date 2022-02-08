Олимпиада-2022: итоги четвертого дня

Главное: В четвертый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось десять комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.
Детали: Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.
Фристайл
Биг-эйр, женщины
1. Гу Айлин (Китай);
2. Тесс Леде (Франция);
3. Матильда Гремо (Швейцария).
Горные лыжи
Супергигант, мужчины
Маттиас Майер (Австрия);
2. Райан Кокран-Зигле (США);
3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия).
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом, женщины
1. Эстер Ледецка (Чехия);
2. Даниэла Ульбинг (Австрия);
3. Глория Котник (Словения).
Параллельный гигантский слалом, мужчины
1. Бенжамин Карл (Австрия);
2. Тим Мастняк (Словения);
3. Вик Уайлд (ОКР)
Керлинг
Дабл-микст
1. Италия;
2. Норвегия;
3. Швеция.
Биатлон
1. Кентен Фийон-Майе (Франция);
2. Антон Смольский (Беларусь);
3. Йоханнес Бо (Норвегия).
Конькобежный спорт
1500 м. мужчины
1. Кьелд Нюйс (Нидерланды);
2. Томас Крол (Нидерланды);
3. Ким Мин Сок (Южная Корея).
Лыжные гонки
Спринт, свободный стиль, женщины
1. Юнна Сундлинг (Швеция);
2. Майя Далквист (Швеция);
3. Джесси Диггинс (США).
Спринт, свободный стиль, мужчины
Йоханнес Клэбо (Норвегия);
2. Федерико Пеллегрино (Италия);
3. Александр Терентьев (ОКР).
Санный спорт
Одиночные сани, женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия);
2. Анна Беррайтер (Германия);
3. Татьяна Иванова (ОКР).
Медальный зачет:
1. Швеция;
2. Нидерланды;
3. Германия;
4. Китай;
5. Норвегия.
В тему: Олимпиада-2022: итоги третьего дня.