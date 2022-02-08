Олимпиада-2022: итоги четвертого дня

Главное: В четвертый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось десять комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.

Детали: Сегодня на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 10 комплектов медалей в восьми видах спорта.

Фристайл

Биг-эйр, женщины

1. Гу Айлин (Китай);

2. Тесс Леде (Франция);

3. Матильда Гремо (Швейцария).

Горные лыжи

Супергигант, мужчины

Маттиас Майер (Австрия);

2. Райан Кокран-Зигле (США);

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия).

Сноуборд

Параллельный гигантский слалом, женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия);

2. Даниэла Ульбинг (Австрия);

3. Глория Котник (Словения).

Параллельный гигантский слалом, мужчины

1. Бенжамин Карл (Австрия);

2. Тим Мастняк (Словения);

3. Вик Уайлд (ОКР)

Керлинг

Дабл-микст

1. Италия;

2. Норвегия;

3. Швеция.

Биатлон

1. Кентен Фийон-Майе (Франция);

2. Антон Смольский (Беларусь);

3. Йоханнес Бо (Норвегия).

Конькобежный спорт

1500 м. мужчины

1. Кьелд Нюйс (Нидерланды);

2. Томас Крол (Нидерланды);

3. Ким Мин Сок (Южная Корея).

Лыжные гонки

Спринт, свободный стиль, женщины

1. Юнна Сундлинг (Швеция);

2. Майя Далквист (Швеция);

3. Джесси Диггинс (США).

Спринт, свободный стиль, мужчины

Йоханнес Клэбо (Норвегия);

2. Федерико Пеллегрино (Италия);

3. Александр Терентьев (ОКР).

Санный спорт

Одиночные сани, женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия);

2. Анна Беррайтер (Германия);

3. Татьяна Иванова (ОКР).

Медальный зачет:

1. Швеция;

2. Нидерланды;

3. Германия;

4. Китай;

5. Норвегия.

В тему: Олимпиада-2022: итоги третьего дня.