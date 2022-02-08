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Новости > Из порта Гамбурга «в страхе перед конфискацией» ушла фешенебельная яхта Путина

Из порта Гамбурга «в страхе перед конфискацией» ушла фешенебельная яхта Путина

Александр Панько
08.02.22 16:59
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Из порта Гамбурга «в страхе перед конфискацией» ушла фешенебельная яхта Путина

Главное: 82-метровая яхта Владимира Путина снялась с якоря и ушла из порта Гамбурга после того, как об этом написали местные СМИ. По данным немецких журналистов, «это на самом деле было бегство в страхе перед конфискацией».

Детали: Роскошная яхта Graceful, принадлежащая российскому президенту Владимиру Путину, покинула порт Гамбурга, в котором находилась несколько месяцев. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкие СМИ, она вышла из порта на рассвете понедельника, 7 февраля.

По данным издания, информацию о пребывании яхты Путина в гамбургском порту днем ранее обнародовала ежедневная кильская газета Kieler Nachrichten. И через 13 часов роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России.

Как отмечают немецкие СМИ, «это на самом деле было бегство в страхе перед конфискацией» на фоне недавних заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая пообещала суровые санкции в случае нападения России на Украину.

При этом тот факт, что яхты частных клиентов иногда бросают якорь в доках верфи Blohm + Voss в порту Гамбурга, не является чем-то особенным. Тем не менее, порт Гамбурга предоставил яхте Путина особое место: рядом с Emden, 89-метровым корветом К130 немецкого флота.

Гигантская белая яхта Путина пришвартовалась в порту Гамбурга в сентябре 2021 года. Перед этим она находилась в Черном море, когда Путин принимал на борту самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Справка: 82-метровая яхта была построена в 2014 г почти за 87 миллионов евро. За время пребывания в Гамбурге на ней установлены два новых балкона.

Тэги: Германия, Украина, яхта, СМИ, Владимир Путин, Россия, санкции, конфискация, агрессия, Гамбург

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