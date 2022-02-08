Интервью Луценко с Чаусом лишний раз напомнит о коррупции во времена Порошенко, — эксперт

Сенсационное интервью с судьей Николаем Чаусом, которое недавно анонсировал экс-генпрокурор Юрий Луценко, никакой пользы украинцам не принесет, а вот враги могут им воспользоваться. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Кирилл Сазонов, сообщают «Комментарии».

«Это негативно влияет на отношения Украины с Молдовой. Также бросает тень на украинскую армию и спецслужбы. Сейчас в условиях концентрации российских войск на границах Украины, когда нам пытаются выкрутить руки ради выполнения „минских договоренностей“, такая информация может заинтересовать только нашего врага», — отметил Сазонов.

Эксперта также удивило, что о «пытках» над судьей Чаусом абсолютно ничего не известно его адвокату и жене. Кроме того, «тайное» интервью одиозного судьи, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, не принесет никаких политических дивидендов однопартийцу Юрию Луценко, лидеру ЕС Петру Порошенко.

«Что интересного может рассказать персонаж, который мог складывать деньги в стеклянные банки? Кому это может быть выгодно? Ведь Петру Порошенко лишнее упоминание об одиозных коррупционных судьях во время его президентства бонусов не предоставит точно», — написал Сазонов.