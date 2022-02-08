«Никто не знает, кроме него»: Байден назвал того, кто точно знает, будет ли вторжение России в Украину

Главное: Американский лидер Джо Байден утверждает, что никто, кроме президента РФ Владимира Путина, точно не знает о планах вторжения в Украину. Однако он настоятельно рекомендовал гражданам США, который не представляют дипломатический корпус, покинуть Украину, чтобы не попасть «под перекрестный огонь».

Детали: Президент США Джо Байден признал, что не владеет информацией о том, принял ли Кремль решение о том, как дальше поступить с Украиной. Как сообщается на официальном сайте Белого дома, таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, что президент РФ Владимир Путин может инициировать вторжение в Украину до конца зимы.

«Я знаю, что сейчас он в таком положении, что может почти вторгнуться — при условии, что земля над Киевом замерзла. У него есть возможность. Что он будет делать, я не знаю. И я думаю, что никто не знает, кроме него», — заявил президент США на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 7 февраля.

«Мы введем самые строгие санкции, которые когда-либо были введены — экономические, — и в будущем за это придется много платить», — добавил он.

При этом он порекомендовал американцам, находящимся в Украине, покинуть страну. «Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе. Я говорю об американцах, которые находятся там. Я бы не хотел, чтобы они попали под перекрестный огонь, если вторжение на самом деле начнется. В этом нет необходимости. И я, если бы я был на их месте, если бы у меня там был кто-нибудь, я бы сказал: уходите», — заключил Байден.

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