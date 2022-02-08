Китайцы научились выявлять коронавирус за считанные минуты

Главное: В Китае придумали новый способ выявления коронавируса. Он занимает четыре минуты.

Детали: В Китае совершили прорыв в диагностике коронавируса. Сделали это ученые из Фуданьского университета в Шанхае.

В их отчете сказано, что они создали устройство, которое находит заразу всего за четыре минуты.

Отмечается следующее: «Мы внедрили электромеханический биосенсор для определения SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство и показали, что он определяет вирус РНК менее чем за четыре минуты на пробах из носоглотки».

Информируется, что данное устройство использует микроскопические механические компоненты, которые в сочетании с микроэлектроникой могут преобразовать механические, химические, биологические или другие сенсорные реакции в электрические сигналы.

Также его можно подключить к компьютеру или смартфону.

В работе говорится, что испытание проводилось на 33 пациентах, у которых ранее был диагностирован коронавирус, а также 54 здоровых людях.

Подчеркивается, что результаты тестирования полностью совпали с результатами, полученными с помощью ПЦР.

Ожидается, что новое устройство можно будет использовать в аэропортах, клиниках, отделениях скорой помощи и даже дома.

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