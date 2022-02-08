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Новости > Макрон утверждает, что Путин пообещал ему не нападать на Украину. В Кремле опровергли

Макрон утверждает, что Путин пообещал ему не нападать на Украину. В Кремле опровергли

Александр Панько
08.02.22 13:54
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Макрон утверждает, что Путин пообещал ему не нападать на Украину. В Кремле опровергли

Главное: Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что российский коллега Владимир Путин пообещал ему не осуществлять новые военные инициативы вблизи Украины. В Кремле эти слова назвали «неверными».

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в результате переговоров с лидером России Владимиром Путиным в Москве ему удалось достичь главную цель поездки. Как сообщает «Европейская правда», по словам политика, ему удалось взять с Путина обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию в Украине.

Российский лидер, по словам французского чиновника, также согласился с тем, что войска, участвующие в военных учениях на белорусской территории вблизи границ Украины, будут выведены по завершении этих военных маневров.

Отметим, что сам Путин не упоминал о таких уступках на совместной пресс-конференции с Макроном вечером 7 февраля. И впоследствии, как сообщает «Украинская правда», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Макрона «неверны».

По его словам, Россия и Франция еще не смогли заключить соглашение о деэскалации напряженности вокруг Украины, но сказал, что деэскалация нужна и что встреча стала основой для дальнейшей работы на этом фронте.

Однако он признал, что Путин согласился с тем, что войска, участвующие в военных учениях на белорусской территории у границ Украины, будут выведены после завершения этих маневров 20 февраля. Песков сказал, что после учения войска вернутся на свои базы в России, не назвав точной даты, но отметил, что никто никогда не говорил, что силы останутся в Беларуси.

В тему: 7 февраля 2022 года по итогам встречи с Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет, и их нужно выполнять Киеву, нравятся они ему или нет. При этом он обратился к президенту Владимиру Зеленскому словом «красавица».

Тэги: Украина, Владимир Путин, Россия, мир, Франция, агрессия, Эммануэль Макрон

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