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Новости > Байден пообещал «прекратить существование» «Северного потока-2» в случае агрессии

Байден пообещал «прекратить существование» «Северного потока-2» в случае агрессии

Александр Панько
08.02.22 13:18
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Байден пообещал «прекратить существование» «Северного потока-2» в случае агрессии

Главное: В Белом доме уверены, что в случае вторжения России в Украину, «Северный поток-2» «прекратит существование». Президент США Джо Байден пообещал, что найдет способ «сделать это».

Детали: Проект российско-немецкого газопровода «Северный поток-2» будет закрыт в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Как сообщает «Укринформ», об этом заявил президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 7 февраля.

«Если Россия вторгнется, это означает, что российские танки, войска снова пересекут границу Украины, то тогда Северный поток прекратит существование», — сказал Байден.

При этом в ответ на вопрос, как именно он может сделать это, поскольку контроль над будущим проектом находится в большинстве своем в руках Германии, Байден подчеркнул: «Обещаю, мы будем в состоянии сделать это».

Как сообщает LB.ua, в свою очередь Шольц отметил, что Германия не имеет отличий с США в подходах к санкционной политике. При этом глава немецкого правительства отказался прямо отвечать на вопросы по закрытию проекта «Северный поток-2».

«Хочу сказать со всей ясностью: мы готовы к ситуации, когда нам нужно будет вводить санкции против России, если произойдет военная агрессия в Украине. Мы понимаем, что нужно действовать заранее, чтобы Россия понимала, что она стоит перед серьезными далеко идущими последствиями...» У нас нет различий с США в подходах к санкционной политике«, — отметил Шольц.

В тему: 10 сентября 2021 года было официально завершено строительство трубопровода «Северный поток—2». Ожидалось, что газ по нему пойдет уже 1 октября. Однако проект еще должен пройти сертификацию в органах Евросоюза на соответствие Третьему энергопакету.

Тэги: Германия, Россия, мир, газопровод, Белый дом, война, агрессия, Джо Байден, Северный поток-2, Олаф Шольц

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