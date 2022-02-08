Главные новости за 8 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 8 февраля 2022 года.

- Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет, и их нужно выполнять Киеву, нравятся они ему или нет. При этом он обратился к президенту Владимиру Зеленскому словом «красавица».

- Коронавирусом в Украине заболели 34 353 человека. Умерли 255 людей.

- Курс гривны растет. Доллар и евро дешевеют.

- Стало известно, какой будет погода весной. Тепло обещают уже в апреле.

- Футболист Курт Зума поиздевался над котом. Появилось скандальное видео.

- Аномальный снегопад прошел в Японии. Намело огромные сугробы.