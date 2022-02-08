Зеленский задумал осчастливить всех украинских пенсионеров

Главное: Скоро все граждане Украины старше 60 лет бесплатно получат от государства качественный, современный смартфон. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает решить, как будет называться новая программа, при помощи инструмента опросов в «Дии».

Детали: Весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут получить от государства бесплатный смартфон. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Diia Summit 2022 8 февраля, такой шаг необходим с целью реализации права пожилых людей на покупку лекарств и оплату коммунальных услуг в рамках «еПоддержки».

«Мы расширили поддержку. Пожилые люди могут тратить эти средства на покупку лекарств и оплату коммуналку, но не у всех есть смартфон. Не все умеют пользоваться интернетом», — цитирует главу государства Цензор.НЕТ.

Зеленский напомнил, что два года назад запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей. «А весной запускаем новую обширную государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф», — заявил президент.

При этом, как сообщает «Экономическая правда», выбрать название для программы смогут сами граждане — таким образом президент представил электронные опросы для украинцев через «Дию».

Среди вариантов — «еСмартфон», «БабушкаФон», «еДедушка» и «еБабушка».

Опросы уже доступны в «Дии».

При этом не указывается, о каких смартфонах идет речь, по какой цене они будут закупаться, и каким образом это все будет профинансировано.

Отметим, что, по данным ZN.ua, Пенсионный фонд Украины уже подготовил проект постановления, в рамках которого в «Дию» добавят пенсионное удостоверение.

Отмечается, что электронное пенсионное удостоверение в «Дии» может формироваться, если есть такое желание пенсионера. Человек, который получил пенсионное удостоверение или платежную карточку, которая также является пенсионным удостоверением, может дополнительно получить документ в электронной форме.

Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дия») с помощью мобильного приложения «Дия».

Отражение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из реестров.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица человека.

Электронное отражение пенсионного удостоверения имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется если документ, подтверждающий назначение лицу пенсии, является действительным и срок его действия не истек.

Кроме того, электронное отображение пенсионного удостоверения содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

7 февраля Кабинет министров утвердил порядок проведения опросов «по вопросам государственного управления в разных сферах общественной жизни» через портал «Дия» или его мобильное приложение. Как указывается в постановлении № 90, опубликованном на официальном сайте Кабмина, заказывать проведение соответствующих опросов могут Министерства и другие органы центральной или местной исполнительной власти. В опросе могут участвовать пользователи «Дии» от 14 лет. Организатором опроса является технический администратор и владелец портала «Дия».

В то же время отмечается, что опрос не является голосованием, предусмотренным законом «О всеукраинском референдуме», и не является выборами, предусмотренными Избирательным кодексом Украины, а также формой публичного общественного обсуждения и/или электронных консультаций с общественностью.

Результаты опроса могут отображаться в «Дии» с согласия их инициаторов, являющихся владельцами этих результатов.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

13 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды. В частности, на покупку лекарств.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.