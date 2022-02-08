Выжившие после стрельбы в Днепре рассказали подробности трагедии

Главное: Нацгвардейцы, выжившие после стрельбы на «Южмаше» в Днепре, рассказали подробности той ночи. По словам раненых, никто из них особо не контактировал с Артемом Рябчуком, а некоторые даже не знали. Наличие неуставных отношений в части они отрицают.

Детали: Военнослужащие Национальной гвардии, раненые в результате стрельбы Артемия Рябчука на «Южмаше», рассказали подробности случившегося. Как сообщает ТСН, самыми тяжелыми из 5 раненых, которых медики больницы Мечникова буквально возвращали с того света, были нацгвардейцы-контрактники Жанна Шарова и Игорь Семенченко.

Он получил пулевое ранение живота и бедра, перенес несколько операций и чувствует себя лучше. Парень говорит, что со стрелком пересекался всего несколько раз, так как служит по контракту, а Рябчук был срочником и на дежурство заступал редко.

Ночь, когда он едва не распрощался с жизнью, помнит в деталях.

«Я спал. Сквозь сон я услышал выстрелы. Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Вдоуг забегает сам повар и кричит: „Там Рябчук сошел с ума, и он убил руководителя“. Буквально секунда, и он стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще», — рассказывает Игорь.

Он говорит, что Рябчука он не задевал, потому что редко с ним пересекался в карауле. Артемий Рябчук заступал в караул раз в 2 месяца, а контрактники, такие как Игорь, 8 раз в месяц. О ребятах, которые были в карауле, нацгвардеец говорит — хорошо общался со всеми и в том числе и руководством.

«Он убил Левковского, Черник — они были замечательными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или „дедовщины“, о которых говорят, не было, это все — чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он. Я считаю, что он должен сидеть пожизненно. На видео видно — он сидел в тревожной группе. У них магазины с собой. Он подошел к „пирамидке“ и начал вести огонь. Мне кажется, это — какая-то диверсия. Он достаточно профессионально обращался с оружием. Достаточно хладнокровно. Человек, который прослужил 2 месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время», — убежден Семенченко.

«Когда его задержали, он сказал, что „один умудрился убежать“. Он понимал, если он выйдет из караула, он назад не зайдет, потому что надо чтобы кто-то открыл изнутри. Если бы тот парень не убежал, он бы нас всех пострелял. Почему открылись дверь в КХО? Потому что тот парень из старшего призыва Женя, пришел из ночной проверки постов. Он был в „сушилке“ рядом. И когда он услышал что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать, я думаю благодаря ему мы остались живы», — добавил парень.

При этом он подчеркнул, что со многими из тех, кого Артемий Рябчук застрелил, стрелок не был знаком, так что буллить они его не могли.

«Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал, а он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба — они заступают раз на несколько месяцев. Тот мужчина ему точно ничего плохого не сделал. Почему он так поступил, надо спрашивать у него, за что и зачем. На режимном предприятии расстрелять караул — по-моему это достаточно резонансно», — говорит Игорь.

Солдат также признался, что общался с Рябчуком несколько раз и был о нем положительного мнения. «Когда срочники попали в роту и проходили стажировку, они в отдельном „кубрике“ были. Я зашел к ним и спросил: „Что вам, ребята, нравится?“. Я сразу его выделил. „Вот из этого будет толк“, — подумал. Он большой, крепкий. Мы с ним хорошо поговорили. К нему претензий никогда не было. Скромный, неразговорчивый. Хочу чтобы его наказали. То, что о части говорят, это — неправда, я за полтора года с таким не сталкивался. Не хочется, чтобы за его действия страдал еще кто-то», — заключил Семенченко, признавшись, что намерен вернуться на службу по контракту, если не будет проблем со здоровьем, но его смущает и пугает то, «что получить пулю в мирном городе можно от коллег по службе».

Жанна Шарова родом из Харьковской области. Несколько лет назад девушка приехала учиться в Днепр и тут и осталась, занималась дзюдо. Она закончила обучение в университете внутренних дел по специальности «правоохранительная деятельность», а по окончании вуза решила отслужить по контракту в Нацгвардии. Она работала в карауле и на специальном оборудовании передавала информацию руководству части.

В ночь на 27 января девушка была на дежурстве в карауле и получила 3 тяжелых ранения, одна из пуль перебила девушке позвоночник. Ей сделали несколько операций и перелили более 4 литров крови.

«Я не могу знать, почему он это сделал. Он попал в меня, потому что я могла доложить в часть, я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла встать. Я его вообще не знала. Я редко заступала в караул, и я заступала только в контрактное подразделение. Я даже не знаю всех раненых», — рассказала пострадавшая, подчеркнув, что не наблюдала фактов буллинга в части.

«Все были дружными. Как у срочников я не знаю. Контрактное подразделение было нормальное. Служба шла тихо без происшествий», — заключила Жанна.

Сейчас девушка ждет очередную операцию. В больнице ее спасение называют чудом.

Она мечтает снова встать на ноги и вернуться к той активной жизни, которая у нее была до той трагической ночи.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

Известно также, что он был аккуратен, не пил и не курил. В отношениях с девушками не состоял.

По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.

Впоследствии информация о неуставных отношениях в части подтвердилась.