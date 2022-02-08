Назван простой способ ускорить работу Windows 11

Главное: Бывший сотрудник Microsoft утверждает, что отключение функции виджетов позволит ускорить Windows 11.

Детали: По словам бывшего инженера Microsoft Майкла Нихауса, некоторые добавленные в новую ОС настройки можно отключить, чтобы повысить производительность системы. Как сообщает Lenta.ru, в качестве примера автор привел интегрированное в панель задач Windows 11 приложение Teams и виджеты.

Нихаус назвал указанные опции необязательными для многих пользователей и посоветовал настроить или деактивировать их.

Так, например, Microsoft Teams для своей работы использует процесс Microsoft Edge WebView2 в фоновом режиме, что связано со снижением быстродействия ОС. Процесс WebView2 также запускается и влияет на скорость работы Windows 11, когда пользователь открывает и просматривает виджеты.

Чтобы повысить производительность операционной системы, нужно просто щелкнуть правой кнопкой мыши доску виджетов и значок Teams и открепить их.

При этом отмечается, что рост производительности будет небольшим, но в долгосрочной перспективе это поможет ускорить Windows.

В тему: Windows 11 вышла на день раньше запланированного, 4 октября 2021 года.

Спустя полтора месяца в системе была обнаружена серьезная уязвимость.