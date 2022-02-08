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Новости > Коронавирус в Украине: 34 353 заболевших и 255 погибших

Коронавирус в Украине: 34 353 заболевших и 255 погибших

Александр Панько
08.02.22 09:38
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Коронавирус в Украине: 34 353 заболевших и 255 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 34 353 человека. Умерли 255 людей.

Детали: Коронавирус в Украине снова показывает рост. Данные на вторник, 8 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Выявили 34 353 случаев заразы. Госпитализировали 2 168 больных, а выздоровели 15 193 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 68 778, методом ИФА – 5 358, экспресс-тестами – 57 745.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (2 862), а также Львовской (2 336) и Харьковской (2 022) областях.

Умерли 255 людей. За все время скончались 101 647 человек.

С начала пандемии заболели 4 341 790 людей, а выздоровели 3 696 285 человек.

В тему: Украинцам рассказали, чего ждать от коронавируса в ближайшие недели.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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