Грузинские разборки в Киеве коснулись советника Генерального прокурора

Главное: В Киеве неизвестные совершили нападение на советника Генерального прокурора Украины, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.

Детали: 7 февраля в одну из столичных больниц был доставлен 49-летний мужчина, которого избили в Тверском тупике. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, выяснилось, что потерпевший является помощником Генерального прокурора Украины.

Предварительно установлено, что к потерпевшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия.

Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. После проведения проверки событию будет предоставлена ​​правовая квалификация.

При этом в полиции не называют имени пострадавшего, но, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ОГПУ, речь идет о бывшем министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили. Ситуация связана с его деятельностью в Грузии.

На данный момент его состояние удовлетворительное, он находится в больнице под наблюдением врачей.

Справка: Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии — в 2003-2004 годах и 2008-2012 годах. Он также в разное время занимал должности министра государственной безопасности (февраль-декабрь 2004) и генерального прокурора Грузии (июнь 2004 г — январь 2008 г). Его называют одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили — после ухода последнего в отставку с поста президента Грузии, Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах. Сбежал в Украину, где стал сначала советником в Кабинете Министров, а затем стал советником в Офисе Генерального прокурора. На требование Грузии о выдаче Украина ответила отказом.

В тему: 18 августа 2021 года на ул. Новаторов в Днепровском районе Киева неизвестные избили и застрелили прохожего. Им оказался уроженец Грузии Роберт Кипшидзе. По предварительным данным, нападение было связано с криминальной деятельностью.