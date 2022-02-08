Ученые из Израиля создали уникальный имплантат

Главное: Израильские ученые совершили уникальный прорыв. Они создали имплантат спинного мозга из жировой ткани.

Детали: Ученые из Центра регенеративной биотехнологии «Саголь» Тель-Авивского университета университета заявили о результатах уникальной работы. Был создан имплантат спинного мозга из жировой ткани.

Сообщается, что исследователи создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их лабораторным мышам с длительным хроническим параличом.

Подчеркивается, что для производства имплантата израильтяне взяли посредством биопсии небольшое количество жировой ткани из живота пациентов.

В отчете сказано: «После отделения клеток от внеклеточного матрикса мы с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, а именно клетки, способные стать клетками любого типа в организме».

Уточняется: «Из внеклеточного матрикса мы создали персонализированный гидрогель, что не вызвало бы иммунной реакции или отторжения после имплантации. Затем мы внедрили стволовые клетки в гидрогель, и в процессе, имитирующем эмбриональное развитие спинного мозга, мы превратили клетки в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны».

Также ученые внедрили полученные таким образом имплантаты спинного мозга лабораторным мышам, разделённым на две группы: тем, кто был парализован недавно, и тем, кто утратил способность двигаться давно (в человеческом исчислении более года назад).

Информируется, что после имплантации способность ходить восстановили 100% лабораторных мышей, парализованных недавно, и 80% обездвиженных давно.

Сам процесс реабилитации у подопытных животных был быстрым.

Эксперты говорят: «Наша цель – изготовить персонализированные имплантаты спинного мозга для любого парализованного человека, позволяющие регенерировать поврежденную ткань без риска отторжения».

Теперь ученые хотят перейти к стадии клинических испытаний на людях в течение ближайших лет.

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