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Новости > Названы претенденты на «Золотую малину» 2022-го года

Названы претенденты на «Золотую малину» 2022-го года

Агата Кловская
08.02.22 01:10
82
Названы претенденты на «Золотую малину» 2022-го года

Главное: Озвучены претенденты на антипремию «Золотая малина». Среди них – Брюс Уиллис.

Детали: Организаторы антипремии «Золотая малина» назвали претендентов 2022-го года. Сомнительных победителей объявят за день до вручения «Оскара», 26 марта.

Специальную номинацию ввели для Брюса Уиллиса: у актера будут выбирать худший фильм из списка, в который попали картины «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».

В категории худший фильм представлены «Диана: мюзикл», «Бесконечность», «Карен», «Космический джем: новое поколение» и «Женщина в окне».

На звание худшего актера претендуют Скотт Иствуд («Опасный»), Роу Хартэмпф («Диана: мюзикл»), Леброн Джеймс («Космический джем: новое поколение»), Бен Платт («Дорогой Эван Хансен») и Марк Уолберг («Бесконечность»).

Худшей актрисой по итогам 2021-го года могут стать Эми Адамс («Женщина в окне»), Жанна де Ваал («Диана: мюзикл»), Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»), Тэрин Мэннинг («Карен») и Руби Роуз («Ангел мести»).

Худшие актеры второго плана сейчас это Бен Аффлек («Последняя дуэль»), Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»), Мэл Гибсон («Опасный»), Гарет Кигэн («Диана: мюзикл») и Джаред Лето («Дом Gucci»).

Номинации на звание худшей актрисы второго плана получили Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»), Софи Куксон («Бесконечность»), Эрин Дэйви («Диана: мюзикл»), Джуди Кэй («Диана: мюзикл») и Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).

Наконец, за звание худшего режиссера «ведут борьбу» Кристофер Эшли («Диана: мюзикл»), Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»), Дэмон Дэниелс («Карен»), Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски») и Джо Райт («Женщина в окне»).

В тему: Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года.

Тэги: мир, кино, культура, Золотая малина

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