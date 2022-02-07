В Киеве хотят достроить законсервированную станцию метро

Главное: Станцию метро «Львовская брама» хотят достроить в Киеве. Ее могут открыть уже летом 2023-го года.

Детали: В Киеве собираются достроить законсервированную станцию метро «Львовская брама». Об этом сообщает сайт государственных закупок Prozorro.

Отмечается, что ее хотят завершить до 10 августа 2023-го года.

Напомним, что работы по строительству начались в 1991-м году, а были заморожены в 1996-м году.

Информируется, что на проектные работы по строительству с возведением входа планируется потратить 73 439 266,67 гривен.

При этом уточняется, что выход будет не на Львовской площади, как планировалось ранее, а на улице Сечевых Стрельцов, Кудрявской и Кудрявском спуске.

Стало известно, что тендерные предложения можно подавать до 21 февраля, а на следующий день начнется аукцион.

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