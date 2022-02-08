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Новости > Инсайдер поведал интересные подробности грядущей презентации Apple

Инсайдер поведал интересные подробности грядущей презентации Apple

Агата Кловская
08.02.22 00:01
148
Инсайдер поведал интересные подробности грядущей презентации Apple

Главное: Компания Apple готова представить свои новинки. Презентация может состояться уже 9 марта.

Детали: Издание Bloomberg, ссылаясь на инсайдера, сообщило, что компания Apple готова представить свои новинки уже 9 марта. Появились некоторые подробности.

Отмечается, что ключевой новинкой станет третье поколение iPhone SE.

Также планируют презентацию планшета iPad Air и обновленного Mac Mini с новым процессором Apple M.

Информируется, что после мероприятия станет общедоступно обновление iOS 15.4, главным нововведением которого станет распознавание лица владельца смартфона, даже если тот в маске.

В тему: iPhone получил крайне важную в условиях пандемии коронавируса функцию.

Тэги: Apple, мир, iPhone, технологии

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