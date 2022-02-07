В Греции погибли альпинисты – спасатели нашли три трупа

Главное: В Греции произошла трагедия. Погибли три альпиниста.

Детали: Около популярного горнолыжного курорта Калаврита в Греции произошла трагедия. Тут погибли альпинисты.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, спасатели обнаружили тут три трупа.

Известно, что погибшие – греки 40, 49 и 56 лет. Они исчезли накануне, собираясь подняться на гору Гельмос (ее высота – 2 355 метров).

Уточняется, что спасатели искали пропавших с помощью вертолетов. Тела увидели после того, как некоторые из их вещей были замечены на снегу с вертолета.

Причина трагедии сейчас выясняется.

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