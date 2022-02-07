Коронавирус в Украине: 23 378 заболевших и 115 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 23 378 человек. Умерли 115 людей.

Детали: Статистика коронавируса в Украине остается печальной. Данные на понедельник, 7 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 23 378 человек. Госпитализировали 2 699 людей, а выздоровели 5 024 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 40 818, методом ИФА – 2 618, экспресс-тестами – 30 647.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской области (2 122) и Киеве (2 266).

Умерли 115 людей. За все время скончались 101 392 больных.

С начала пандемии в нашей стране заболели 4 307 437 людей, а выздоровели 3 681 092 человека.

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