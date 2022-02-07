Папа Римский сделал неожиданное признание

Главное: Папа Римский Франциск вспомнил, кем хотел быть в детстве. Как оказалось – мясником.

Детали: Папа Римский Франциск рассказал, кем хотел быть в детстве. Его цитируют итальянские СМИ.

Так, глава католиков заявил, что мечтал работать мясником.

Он поведал: «Первое, что я хотел сделать, это стать мясником. Когда я ходил по магазинам с бабушкой, я увидел у мясника фартук, в который он положил много денег».

Франциск также вспомнил, что интересовался химией и готовился к поступлению на медицинский факультет, а уже только потом к нему пришло нынешнее призвание. По его словам, он собирался поступить на медицинский факультет в девятнадцать лет, но пошел в семинарию.

Папа Римский отметил, что его любимый писатель – Федор Достоевский: «Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом он был прав».

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