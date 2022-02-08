Немецкий медик рассказал, что разрушает наши сосуды

Главное: Названы четыре фактора, которые разрушают сосуды. Среди них – курение.

Детали: Озвучены факторы, разрушающие сосуды человека. Как пишет издание Focus, о них поведал медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.

Один из них – курение. По словам специалиста, никотин приводит к сужению сосудов – это препятствует кровоснабжению отдельных участков организма; данный эффект длится недолго, но в долгосрочной перспективе вред оказывается крайне серьезным.

Он поведал: «Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы».

Еще один фактор – повышенный уровень сахара в крови, который приводит к повреждению внутренней стенки сосудов аналогично воздействию никотина.

Отмечается: «Если умеренное потребление сахара не угрожает здоровью, то людям с повышенным содержанием этого вещества в организме следует побеспокоиться за защитный слой сосудов».

Эксперт говорит: «Здоровью кровеносной системы вредит также холестерин. Он откладывается под сосудистыми клетками, со временем затвердевая в артериях».

Кроме этого сосуды могут лопнуть из-за высокого кровяного давления.

Резюмируется, что сочетание нескольких факторов существенно увеличивает риски для здоровья.

Чтобы уберечь сосуды, следует заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания.

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