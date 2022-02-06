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Новости > Священник УПЦ объяснил, как быть милосердным, если нет денег

Священник УПЦ объяснил, как быть милосердным, если нет денег

Александра Кудрявцева
06.02.22 14:45
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Священник УПЦ объяснил, как быть милосердным, если нет денег
Главное: Милостыня и милосердие не ограничивают себя только финансовыми возможностями человека.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.
 
«Если человек просит, и ты можешь дать ему стакан воды, это не будет забыто в очах Божиих. Господь это увидит», — отметил священник.
 
Отец Сергий напомнил, что посильной помощью, которую может оказать каждый, независимо от финансового положения, является моральная поддержка.
 
 
«И доброе слово бывает больше, чем большие пожертвования. Когда человек находится в трудном, тяжелом положении, очень важно, чтобы рядом был кто-то, кто поддержит, выслушает, скажет доброе слово», — посоветовал священник.
 
Также отец Сергий подчеркнул, что когда нет возможности помочь финансово, можно помочь молитвой.
 
«Молитва — достояние каждого человека. Помолиться, попросить у Бога милости и помощи для нуждающегося. Это будет такой же жертвой, может быть, даже большей, чем та материальная, которую окажут по твоей молитве», — подытожил протоиерей Сергий Экшиян.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, зачем на панихиду приносят еду.
 

Тэги: УПЦ

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