Капитан сборной Украины по футболу влип в неприятную историю с букмекерами

Главное: Капитану сборной Украины по футболу Андрею Ярмоленко предъявили обвинение за рекламу букмекерской конторы. Игрок должен дать объяснения до 18 февраля.

Детали: Украинскому легионеру «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко было предъявлено обвинение в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии.

Сообщается, что нарушение 32-летнего футболиста затрагивает пункт E8.5: «Предполагаемый случай неправомерного поведения отдельной личности, касающегося рекламы и/или продвижения деятельности по ставкам». Дело в том, что Ярмоленко стал лицом одной из букмекерских контор, когда еще играл в «Боруссии», но изображение с ним использовали и позже.

Отмечается, что украинцу запрещена подобная деятельность в английском футболе, и утверждается, что его появление в рекламе украинской букмекерской компании является нарушением.

Ярмоленко должен дать объяснения до 18 февраля.

Отметим, что украинец нечасто появляется в составе своего клуба, однако при этом является капитаном национальной сборной.

В тему: В апреле минувшего года сообщалось, что киевское «Динамо» намерено подписать бывшего лидера Андрея Ярмоленко.