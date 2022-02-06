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Новости > Искусственному интеллекту нашли применение в футболе

Искусственному интеллекту нашли применение в футболе

Агата Кловская
06.02.22 13:38
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Искусственному интеллекту нашли применение в футболе

Главное: На следующей неделе ФИФА применит технологию «робота-арбитра» в игре на клубном чемпионате мира. Ожидается, что искусственный интеллект после теста сможет участвовать на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Детали: ФИФА тестирует технологию «робота-арбитра», фиксирующего движения игроков, положение мяча и нарушения. Как сообщает «Экономическая правда», впервые новую систему применят 9 февраля на матче «Челси» в рамках клубного чемпионата мира.

Отмечается, что роботизированная система состоит из 29 камер, которые прикрепляются к крыше стадиона и следят за движениями игроков, создавая виртуальный скелет и место мяча.

Так, в случае офсайда технология только через полсекунды передает соответствующий сигнал системе видеопомощи арбитрам (VAR) — арбитры подтверждают нарушения и передают свое решение главному арбитру.

«Электронный рефери» впервые используют 9 февраля на матче действующего победителя Лиги чемпионов «Члеси» на клубном чемпионате мира в Абу-Даби. Соперник «Челси» пока не определен.

Предполагается, что после матча данные, зафиксированные «электронным рефери», смогут использовать тренеры и медицинские работники для анализа техники каждого игрока.

Если система успешно пройдет все тесты, в ФИФА надеются использовать работа-арбитра на чемпионате мира в Катаре в ноябре этого года.

«Мы уверены, что доступ к этому новому источнику данных может положительно повлиять на игру за счет оптимизации процессов принятия решений и повышения объективности», — оценил новую технологию директор ФИФА по технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер.

«Однако мы только в начале этого пути разработки, и возможные варианты использования должны быть тщательно проверены, чтобы оценить возможности для дальнейшей реализации», — заключил он.

В тему: В начале 2021 года японцы создали робота-помощника, который должен работать в садах, собирая фрукты с деревьев.

В августе того же года Известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил о создании в следующем году прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу.

Спустя месяц американская компания Iron Ox привлекла роботов для орошения базилика в одной из теплиц Калифорнии. Высокие технологии помогают экономить воду и питать растения необходимыми веществами в условиях засухи.

Тэги: футбол, спорт, FIFA, искусственный интеллект, VAR

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