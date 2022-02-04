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Новости > Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ

Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ

Автор: «Фраза»
04.02.22 17:33
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Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ

По данным журналиста-расследователя, «Астерс», получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, вывела эти деньги, не заплатив налоги и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом. Как сообщает УНИАН, в расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег.

Это издание New Europe «The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money» известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, сотрудничающего с такими изданиями как Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и т.д.

New Europe — ведущая газета по делам ЕС, издаваемая с 1993 года со штаб-квартирой в Брюсселе.

В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет «организацией Рожковой» и которая занимается отмыванием украденных средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.

По словам New Europe в схеме участвует Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривен. После этого банк за несколько лет получил от НБУ рефинансирование на 1,4 млрд грн. Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, за последние два года в отношении КИБ возбуждены и расследуются 158 уголовных дел. С 2018 года Татьяна Путинцева была назначена председателем правления КИБа. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, но назначил символический штраф в размере 200 тыс. грн

Журналист Николас Уоллер уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым скрываются чиновники Нацбанка и не исключает, что Пинтер на самом деле Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP доказывает, что за счет прибыли этой фирмы Пол Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен. Журналист уверен, что КИБ был куплен за «грязные» деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

Также Уоллер называет главным сподвижником и организатором Рожковой и ее ОПГ учредителя юридической фирмы «Астерс Консалт» и соуправляющего партнера ЮФ «Астерс» Алексея Дидковского.

Год назад украинские СМИ писали, что ГБР открыло дело против Рожковой и Дидковского за присвоение 900 млн грн.

По данным журналиста-расследователя, «Астерс», получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, вывела эти деньги, не заплатив налоги и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом.

«Движение денег через компании, связанные с „ОПГ Рожковой“, позволяет сделать вывод, что украденные в Украине деньги были частично размещены в ценные бумаги неаффилированных лиц, связанных с Global Partners в США в рамках схемы через „Астерс“ и Epam International Limited, компании связанной с Мэтью Спенсером (Matthew Spencer) — на общую сумму $314 млн. Еще $15 млн были размещены в Growth Credit Fund Inc. через схему GML Capital, а точнее: через Стефана Пинтера (Stefan Pinter) и Саймона Милледжа (Simon Milledge)», — пишет Николас Уоллер, обещая продолжение расследования в ближайшее время.

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