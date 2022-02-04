В Украине значительно подорожали бензин и дизельное топливо

Главное: Бензин и дизельное топливо дорожают в Украине. Расчетные цены были повышены.

Детали: В Украине значительно дорожают бензин и дизельное топливо. Новые расчетные цены публикует НАК «Нафтогаз Украины».

Так, стоимость бензина выросла на 1,59 гривны до 30,84 гривен.

Дизельное топливо подорожало на 1,46 гривны до 28,30 гривен.

Отмечается, что, с учетом максимальных наценок, цена бензина на АЗС страныне может превышать 35,84 гривен за литр, а дизельного топлива – 35,30 гривен за литр.

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