В Украине значительно подорожали бензин и дизельное топливо

Главное: Бензин и дизельное топливо дорожают в Украине. Расчетные цены были повышены.
Детали: В Украине значительно дорожают бензин и дизельное топливо. Новые расчетные цены публикует НАК «Нафтогаз Украины».
Так, стоимость бензина выросла на 1,59 гривны до 30,84 гривен.
Дизельное топливо подорожало на 1,46 гривны до 28,30 гривен.
Отмечается, что, с учетом максимальных наценок, цена бензина на АЗС страныне может превышать 35,84 гривен за литр, а дизельного топлива – 35,30 гривен за литр.
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