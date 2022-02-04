В России место массовой гибели туристов решили превратить в популярный туристический объект

Главное: В России чиновники предложили сделать перевал Дятлова, печально известный из-за массовой гибели группы туристов в 1959 г, популярным туристическим маршрутом с последующим созданием на нем кемпингов и прочей инфраструктуры.

Детали: В Свердловской области во время заседания комиссии областного Союза промышленников и предпринимателей заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин поделился идеей, как превратить перевал Дятлова, известный из-за массовой гибели туристов, в популярное туристическое место. Как сообщает e1.ru, чиновник считает, что проект может быть интересен и частным инвесторам, которые организуют кемпинги и транспортную инфраструктуру, чтобы представить полноценный туристический продукт.

«Ведь на местах есть люди, которые в меру своих сил развивают эти точки. Тот же перевал Дятлова — там есть люди, которые водят туристов. Голливуд снял фильм про события, которые там произошли. И туризм должен состоять из таких легенд. Поэтому было бы здорово найти инвестора, который бы организовал там кемпинги и транспортную инфраструктуру. А затем запустил все как полноценный продукт», — заявил Ионин, подчеркнув, что «можно отдыхать не только на берегу моря».

Справка: Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе предположительно в ночь на 2 февраля 1959 г. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова».

В тему: В феврале 2019 года российская прокуратура возобновила уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году.

Впоследствии они пришли к выводу, что участники группы «совершили серьезную ошибку при выборе места последней ночевки на склоне горы: на их палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который они частично спровоцировали сами, подрезав склон».

Тогда же уральский исследователь Валентин Дегтерев изложил гипотезу, согласно которой туристов могли убить нелегальные золотободытчики.

В середине 2020 года последний из оставшихся в живых участников операции по поискам группы Дятлова подверг резкой критике официальные результаты расследования. Он убежден, что причиной загадочной трагедии стала техногенная авария.

Подробнее о Перевале Чятлова читайте здесь.

Мы также собрали в одном видео на канале «Фразы» все основные версии гибели группы.