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Новости > Главные новости за 4 февраля 2022 года

Главные новости за 4 февраля 2022 года

Автор: «Фраза»
04.02.22 19:00
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Главные новости за 4 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 4 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заразились 43 778 людей. Умерли 174 больных.

- Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Как вариант – турецкая Анкара.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по украино-российскому вопросу. Он обрушился с критикой на Запад.

- В Киеве произошло резонансное ДТП. Военный грузовик врезался в автомобиль.

- Зимние Олимпийские игры стартуют в Китае. Прошла церемония открытия.

- Обнаружен новый штамм ВИЧ. Его выявили в Нидерландах.

Тэги: общество, Владимир Путин, здоровье, мир, политика, спорт, новости Украины, коронавирус

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