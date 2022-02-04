Главные новости за 4 февраля 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 4 февраля 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заразились 43 778 людей. Умерли 174 больных.

- Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Как вариант – турецкая Анкара.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по украино-российскому вопросу. Он обрушился с критикой на Запад.

- В Киеве произошло резонансное ДТП. Военный грузовик врезался в автомобиль.

- Зимние Олимпийские игры стартуют в Китае. Прошла церемония открытия.

- Обнаружен новый штамм ВИЧ. Его выявили в Нидерландах.