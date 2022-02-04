В Кремле допустили, что Путин может встретиться с Зеленским

Главное: Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Как вариант – турецкая Анкара.

Детали: Президент РФ Владимир Путин может встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Ранее местом для такого личного контакта называлась турецкая Анкара.

Информацию озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сказал: «Они не должны быть спонтанные, они не должны быть безрезультативными и несодержательными. Пока с подготовкой мы хромаем. Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что консультации должны проходить регулярно».

Чиновник добавил: «Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы что-то выполнялось из предыдущих договоренностей. Мы удовлетворены, что идет процесс консультации на односторонней основе, удовлетворены, что состоялся долгожданный очередной раунд работы наших политсоветников, но давайте все-таки трезво смотреть на ситуацию».

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