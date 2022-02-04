Эрдоган сделал несколько важных заявлений по украино-российскому вопросу

Главное: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по украино-российскому вопросу. Он обрушился с критикой на Запад.

Детали: Вернувшись из Киева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал украино-российские отношения. Он сделал ряд важных заявлений.

Говоря об урегулировании конфликта, политик сказал: «Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса».

При этом, по его словам, Турция готова взять на себя посредничество между странами.

Лидер страны отметил: «Если возникнет такая необходимость после визита Владимира Путина в Турцию, мы готовы взять на себя посредничество».

Также Реджеп Тайип Эрдоган добавил: «У нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Эти отношения неординарны. Шаги, которые необходимо предпринять для этого, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с Владимиром Путиным. Конечно, украинская тема тоже носит важный характер».

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