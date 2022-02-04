Жительница Николаевской области снимала порно с участием собственных дочерей

Главное: Жительница Николаевской области снимала порно с участием своих детей. Девочкам всего девять и одиннадцать лет.

Детали: Вопиющий случай произошел в Николаевской области. О нем сообщает Киевская городская прокуратура.

Как стало известно, тут 30-летняя женщина снимала порно с участием собственных дочерей девяти и одиннадцати лет.

Отмечается, что информация о преступлении поступила от иностранных коллег, которые рассказали о распространении в Интернете фото- и видеоматериалов порнографического характера, созданных с участием детей из Украины.

Выяснилось, что горе-мать действовала совместно со своей 17-летней знакомой: придумав сценарии сцен, они заставляли девочек участвовать в съемках, после чего изготовленные видеофайлы порнографического характера распространяли за деньги через сеть.

Подозреваемым уже сообщено о подозрении в изготовлении, распространении, сбыте детской порнографии и в принуждении малолетних лиц к участию в создании детской порнографии, совершенном по предварительному сговору группой лиц по части 4 статьи 301-1 УК Украины. За свои деяния женщина и ее подруга могут получить от девяти до пятнадцати лет лишения свободы.

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