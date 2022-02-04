Главное: Зимние Олимпийские игры стартуют в Китае. Пройдет церемония открытия.
Детали: В пятницу, 4 февраля, в Китае стартуют зимние Олимпийские игры. Ожидается церемония открытия этого мероприятия, которая пройдет на Национальном стадионе в Пекине.
Отметим, что соревнования примут еще два города – Яньцин и Чжянцзякоу.
Торжественная церемония стартует в 14-00 по киевскому времени. Ее покажет телеканал «UA: Первый».
Ожидается, что шоу продлится более полутора часов – в нем будут задействованы три тысячи людей.
В ОИ-2022 примут участие 2,9 тысяч спортсменов из 95 стран мира.
Украину представят 45 спортсменов, которые выступят в двенадцати дисциплинах.
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