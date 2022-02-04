Выявлен новый штамм ВИЧ

Главное: Обнаружен новый штамм ВИЧ. Его выявили в Нидерландах.

Детали: В Нидерландах был выявлен высоковирулентный штамм ВИЧ VB. Исследование ученых из Оксфордского университета цитирует AFP.

Отмечается, что у таких больных уровень вируса в крови был в 3,5-5,5 раза выше, чем у инфицированных другими вариантами ВИЧ.

Уточняется, что всего известно о 109 таких больных, лишь четверо из них проживают за пределами страны в ЕС.

Эксперты также говорят, что данный штамм имеет более пятисот мутаций.

Сообщается, что ключевую роль в защите организма от заразы играет количество Т-клеток CD4, на которые нацелен вирус.

В публикации говорится, что у пациентов с VB снижение CD4 происходило вдвое быстрее, по сравнению с другими штаммами, из-за чего СПИД у больных развивается быстрее.

Подчеркивается, что этот вариант ВИЧ более заразен, чем другие.

Резюмируется: «Так как VB вызывает более быстрое понижение силы иммунной системы, важно, чтобы люди диагностировались на ранней стадии и как можно быстрее начинали лечение».

В тему: Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа, и как не заразиться.